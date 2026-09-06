3. Liga: Fortuna Düsseldorf taumelt – 0:0 bei Fortuna Köln

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 3. Fußball-Liga im Tabellenkeller stecken. Eine Woche nach dem ersehnten ersten Saisonsieg gegen den VfB Stuttgart II (1:0) kam der Absteiger bei Aufsteiger Fortuna Köln nicht über ein 0:0 hinaus. Nach vier Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Alexander Ende mit vier Punkten als 16. nur knapp vor den Abstiegsrängen.