3. Liga: Fortuna Düsseldorf taumelt – 0:0 bei Fortuna Köln

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 3. Fußball-Liga im Tabellenkeller stecken. Eine Woche nach dem ersehnten ersten Saisonsieg gegen den VfB Stuttgart II (1:0) kam der Absteiger bei Aufsteiger Fortuna Köln nicht über ein 0:0 hinaus. Nach vier Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Alexander Ende mit vier Punkten als 16. nur knapp vor den Abstiegsrängen.
Remis in Köln: Düsseldorf bleibt im Tabellenkeller
Die Düsseldorfer verpassen den zweiten Sieg in Folge.
Viel Kampf in Köln
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Lukas Baldyga
Fortuna Köln weiter ungeschlagen
Fortuna Köln blieb im dritten Ligaspiel in Folge ungeschlagen und ist mit fünf Punkten Zwölfter. Die Gastgeber waren über weite Strecken das bessere Team, belohnten sich aber nicht.
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