Gegen den SC Verl kann die Fortuna eine zweimalige Führung nicht ins Ziel bringen und verpasst einen Satz in der Tabelle.

Drittligist Fortuna Düsseldorf kommt nach dem Abstieg weiter nur schleppend voran.

Der Traditionsklub aus dem Rheinland kam im Heimspiel gegen den SC Verl trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:1). Nach acht Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Alexander Ende auf dem zehnten Tabellenplatz.

Viktoria Köln glänzt, Fortuna patzt

Zwar brachte Innenverteidiger Tim Oberdorf (38.) den letztjährigen Zweitligisten in Führung, Verls Tim Heike (45.) glich kurz vor dem Seitenwechsel jedoch aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Jorrit Hendrix (46.) für die Blitzführung nach Wiederanpfiff, aber erneut konterte Verl durch Janne Berner (56.). Andreas Müller mit einem Pfostentreffer (82.) und Fabian Schleusener (90.+4) verpassten den Sieg der Fortuna. Beide Mannschaften bleiben im Mittelfeld der Tabelle.

Viktoria Köln festigte mit einer Machtdemonstration den zweiten Platz. Bei Alemannia Aachen siegte die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm dank einer überragenden ersten Halbzeit mit 5:2 (4:1). Yannick Tonye (11.), Lucas Wolf (20.), Tim Kloss (38.) und David Otto (40.) trafen vor, Niklas Castelle (58.) erhöhte nach der Pause. Aachen kam durch Lukas Scepanik (22., 90.+5) nur zu zwei Ehrentreffern.

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