Duisburg patzt nach Drei-Tore-Blitzstart

Der MSV Duisburg gibt eine klare Führung noch aus der Hand und büßt in der 3. Liga die Tabellenführung ein.

Führung verspielt, Tabellenführung verloren: Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch musste sich trotz einer schnellen 3:0-Führung gegen den VfB Stuttgart II mit einem 3:3 (3:1) begnügen.

Viktoria Köln nutzte den Patzer aus und verdrängte den punktgleichen MSV durch ein 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II von Rang eins. Der Tabellendritte Rot-Weiss Essen kann mit einem Sieg am Sonntag bei der SG Sonnenhof Großaspach bis auf zwei Zähler an das Führungsduo heranrücken.

Lex Tyger Lobinger schnürte einen Blitz-Doppelpack – war am Ende aber enttäuscht Lex Tyger Lobinger schnürte einen Blitz-Doppelpack – war am Ende aber enttäuscht © IMAGO/as-sportfoto

Duisburg verspielt Sieg nach Blitzstart

In Duisburg legten die Gastgeber einen Blitzstart hin. Nach Toren von Lex Tyger Lobinger (5., 8.) und Aljaz Casar (11.) stand es schnell 3:0. Doch nach einer Roten Karte gegen Tobias Fleckstein (39./Notbremse) kippte die Begegnung. Alexander Groiß (40.), Tim van der Leij (73.) und Eliot Bujupi (90.+3) sorgten für den Ausgleich.

Köln musste um den achten Saisonsieg im zwölften Spiel lange bangen. Das Tor von Kilian Jakob (32.) reichte dem Favoriten aber am Ende zum Sprung an die Spitze.

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