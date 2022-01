Afrika-Cup & Schiedsrichter-Chaos: Zu früher Abpfiff bei Mali vs. Tunesien

„In 30 Jahren in diesem Geschäft habe ich so etwas noch nie gesehen“, wetterte Tunesien-Coach Mondher Kebaier: „Seine Entscheidung ist unerklärlich. Wir werden sehen, was jetzt passiert.“ Als das Kommando kam, auf den Platz zurückzukehren, seien seine Spieler „bereits in den Eisbädern“ gewesen.