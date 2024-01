Afrika Cup: Diese Spieler kehren nach Vorrunden-Aus bereits in die Bundesliga zurück

Diese Spieler sind beim Afrika Cup schon ausgeschieden

Der Hamburger SV kann früher als gedacht wieder auf Ransford-Yeboah Königsdörffer zurückgreifen. Für den Offensivspieler verlief das Turnier mit Ghana sehr enttäuschend. Beim 1:2 gegen Kap Verde zum Auftakt stand Königsdörffer noch in der Startelf und wurde nach 62 Minuten ausgewechselt, bei den folgenden beiden Gruppenspielen stand er jeweils nicht im Kader. Königsdörffer könnte damit schon am Sonntag im Spiel gegen den Karlsruher SC wieder im Kader des HSV stehen.

Diese Spieler zittern noch ums Weiterkommen

Gastgeber Elfenbeinküste verfolgt die letzten Spiele in den Gruppen E und F indes ganz genau. Die Ivorer schlossen ihre Gruppe A mit nur drei Punkten als Dritter ab und müssen nun hoffen, denn nur die vier besten Gruppendritten schaffen noch den Sprung in die K.o.-Phase. Von einem vorzeitigen Aus würden Bayer Leverkusen und der BVB profitieren, denn dann würden Odilon Kossounou und Sebastien Haller früher zurückkehren.

Diese Spieler sind beim Afrika Cup noch dabei

Für Marokko und Mali stehen am Mittwoch ebenfalls noch die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Beide Teams führen mit jeweils vier Punkten ihre Gruppen an und können auch aufgrund der Konstellationen in den anderen Gruppen praktisch für die K.o.-Runde planen.

Wie lange geht der Afrika Cup?

Die beiden Halbfinal-Partien steigen am 7. Februar. Nach dem Spiel um Platz drei am 10. Februar folgt am 11. Februar das Finale in Abidjan.