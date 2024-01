Afrika Cup: Elfenbeinküste feuert Trainer Gasset nach Vorrunde und kommt ins Achtelfinale

Verrücktes Trainer-Beben beim Afrika Cup ! Gastgeber Elfenbeinküste hat am Mittwoch nach den schlechten Leistungen des Teams in der Vorrunde die Reißleine gezogen und Trainer Jean-Louis Gasset zusammen mit dessen Co-Trainer entlassen. Nur: Das Turnier ist für die Ivorer noch gar nicht beendet!

Zwar war die Elfenbeinküste mit einem 2:0-Sieg gegen Guinea-Bissau ins Turnier gestartet, doch auf die 0:1-Niederlage gegen Nigeria folgte eine 0:4-Blamage gegen Äquatorialguinea. Mit nur drei Punkten belegten die Ivorer Platz drei in ihrer Gruppe - rutschten aber nun nach den letzten Gruppenspielen am Mittwoch unter die vier besten Gruppendritten und sicherten sich somit ihren Platz im Achtelfinale.

Dort wird am Montag gegen Senegal Interimstrainer Emerse Fae an der Seitenlinie stehen. Der 70 Jahre alte Gasset hatte die „Elefanten“ seit Mai 2022 betreut. „Die Verträge von Trainer Jean-Louis Gasset und seinem Assistenten Ghislain Printant werden aufgrund unzureichender Ergebnisse beendet“, schrieb der ivorische Verband FIF in einer Pressemitteilung.