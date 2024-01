Afrika-Cup: Haller trifft bei Traum-Comeback für Elfenbeinküste im Elfmeter-Krimi

Es war ein traumhaftes Comeback für Sébastien Haller! Sechs Wochen nach einer erlittenen Sprunggelenksverletzung aus dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 hat der Torjäger in Diensten von Borussia Dortmund beim Afrika-Cup einen bemerkenswerten Neustart hingelegt.

Nach dem Fehlschuss des ehemaligen Mainzers Moussa Niakhaté bei Senegal behielt Haller die Nerven und verwandelte seinen Elfmeter sicher, der die Elfenbeinküste in Führung brachte.

Am Ende behielt die Mannschaft um den BVB-Star sowie Bayer Leverkusens Odilon Koussounou mit 5:4 die Oberhand und besiegelte das Aus des Titelverteidigers und damit auch für den früheren FC-Bayern -Profi Sadio Mané.

Afrika-Cup: Haller lässt Elfenbeinküste jubeln

Der frühere Star des FC Barcelona hatte in der 86. Minute per Strafstoß auch die Führung Senegals durch Habib Diallo (4.) ausgeglichen und sein Team somit überhaupt erst in die Verlängerung gerettet.