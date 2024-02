Afrika Cup: Fußball-Märchen endet dramatisch

Der Traum vom ganz großen Afrika-Cup -Coup ist für Kap Verde ausgeträumt. Der knapp 500.000 Einwohner zählende Inselstaat unterlag im Viertelfinale Südafrika mit 1:2 nach Elfmeterschießen. Dabei konnte der Underdog über 120 Minuten zeigen, dass die letzten Achtungserfolge kein Zufall waren. In einer Partie, in der sich beide Teams mit dem Tore schießen schwer taten, stand es sowohl nach der regulären Spielzeit als auch nach der Verlängerung 0:0.

Irres Fehlschuss-Festival: Nur die Keeper glänzen

Dass es dennoch spannend blieb, lag an den ebenfalls nicht so erfolgreichen Ausführungen der Bafana bafana. So scheiterten zwei der ersten drei Südafrikaner an Keeper Vozinha. Letztlich blieb der Neu-Magdeburger Bryan Teixeira jedoch der einzige der „Blauhaie“, der seinen Elfmeter verwandelte und konnte damit das Aus nicht verhindern.