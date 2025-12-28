Afrika-Cup: Luca Zidane - die Last des großen Namens

SPORT1 28.12.2025 • 14:03 Uhr Luca Zidane trägt einen Nachnamen, der gewaltige Erwartungen schürt. Doch mit dem Segen seines berühmten Vaters geht er als Nummer eins Algeriens beim Afrika-Cup seinen eigenen Weg.

Die Masse tobte, als plötzlich Zinédine Zidane im Stadion von Rabat auf den Bildschirmen auftauchte.

Doch während die Fans der französischen Fußball-Ikone huldigten, war „Zizou“ in diesem Moment nicht mehr als ein stolzer Vater, der seinem Sohn Luca durch die getönten Brillengläser dabei zusah, wie dieser als Torwart Algeriens seinen eigenen Weg geht.

Afrika-Cup: Zidane erfüllt Opa einen Traum

Bei der Entscheidung für die algerische Nationalmannschaft war der Zidane-Sprössling seinem Herzen gefolgt.

Anstatt der Legende seines Vaters nachzujagen, der Frankreich einst zum Welt- und Europameister gemacht hatte, erfüllte er lieber seinem Opa einen Traum.

„Wenn ich an Algerien denke“, sagte Luca Zidane, der beim Afrika-Cup in Marokko als Nummer eins seines Landes das Tor hütet, „denke ich sofort an meinen Großvater.“

Smail Zidane, der einst mit seiner Frau aus Algerien nach Frankreich eingewandert war, habe es die Welt bedeutet, als in diesem Jahr der Anruf von Nationaltrainer Vladimir Petkovic kam.

„Wie jeder Vater stand er hinter mir“

„Die algerische Kultur war in meiner Familie schon immer präsent. Ich habe vor meiner Entscheidung für die Nationalmannschaft mit ihm gesprochen, und er war sehr emotional“, sagte Luca Zidane.

Aber auch der berühmte Papa sei sofort an Bord gewesen: „Wie jeder Vater stand er hinter mir“, sagte der Filius, der in der Saison 2017/18 unter Zinédine Zidane bei Real Madrid den Sprung in den Profifußball geschafft hatte.

Für eine Karriere im Stile des dreimaligen Weltfußballers, der als Spieler und Trainer insgesamt viermal die Champions League gewann, reichte es aber nicht. Aktuell spielt der Schlussmann für den spanischen Zweitligisten FC Granada.

Zidane rückt ins Tor Algeriens

Für Frankreich hatte Luca Zidane zwar die Nachwuchsteams durchlaufen, die A-Nationalmannschaft hatte sich beim mittlerweile 27-Jährigen aber nie gemeldet. Folglich fiel die Entscheidung für Algerien nicht schwer.

Ursprünglich war Zidane für diesen Afrika-Cup lediglich als Ersatzmann eingeplant, doch nach seinem Debüt im Oktober in der WM-Qualifikation gegen Uganda spielte ihm vor dem Turnier das Schicksal in die Karten.

Stammkeeper Alexis Guendouz, seit zwei Jahren die unumstrittene Nummer eins, fällt verletzungsbedingt aus und steht bei der Kontinentalmeisterschaft nicht zur Verfügung – Petkovic setzt nun auf Zidane.

„Sein Nachname ist eine Bürde“

Dass sein Name auch viel Erwartungsdruck schürt, ist offenkundig. „Luca ist wie alle anderen auch. Er hat sich gut eingelebt und gibt alles für die Mannschaft. Aber es stimmt – sein Nachname ist eine Bürde“, sagte Algeriens Kapitän Riyad Mahrez. Dennoch vermag Zidane bis dato recht gut mit dem Druck umzugehen.

Beim 3:0 (1:0) gegen den Sudan zum Auftakt der Gruppenphase hielt er an Heiligabend die Null und bewahrte sein Team zwischenzeitlich mit starken Paraden vor dem Ausgleich.

Auch am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Burkina Faso und zum Vorrundenabschluss an Silvester gegen Äquatorialguinea dürfte der Fokus wieder auf ihm liegen.

Während Luca Zidane in Marokko nach dem dritten Titelgewinn bei der Afrikameisterschaft für Algerien nach 1990 und 2019 strebt, will sich der Keeper auch für die WM 2026 empfehlen, bei der sein Land in einer schweren Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Österreich und Jordanien trifft. Und auch da wird der Papa sicherlich wieder als Edelfan dabei sein.

-----