Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Afrika-Cup
Afrika-Cup
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
TEAMS
Afrika-Cup>

Afrika-Cup: Schock-Szene! Jubel geht komplett schief

Schock-Szene! Jubel geht komplett schief

Patson Daka trifft beim Afrika Cup erst zum Ausgleich in letzter Minute und präsentiert anschließend einen gewagten Jubel, der mit einer schweren Verletzung hätte enden können.
Der Afrika-Cup steht vor der Tür und stellt die PL-Teams vor große Probleme. Besonders Rúben Amorim und Man United müssen improvisieren. Auch der Ex-Frankfurter Omar Marmoush fehlt City im Titelkampf.
Niklas Senger
Patson Daka trifft beim Afrika Cup erst zum Ausgleich in letzter Minute und präsentiert anschließend einen gewagten Jubel, der mit einer schweren Verletzung hätte enden können.

Es waren irrsinnige Schlussminuten beim Afrika-Cup-Duell zwischen Sambia und Mali, die nach einem spektakulären Jubelversuch mit einem kurzen Schreckmoment endeten.

Nachdem Sambia lange Zeit unterlegen schien und einem 0:1-Rückstand hinterherlief, tauchte Stürmer Patson Daka in der zweiten Minute der Nachspielzeit plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf und köpfte zum späten Ausgleich ein.

Für den anschließenden Torjubel hatte sich der Rekordtorschütze des Landes (21 Treffer in 44 Spielen) offenbar Großes vorgenommen. Beim Sprint in Richtung Eckfahne setzte Daka zu einer artistischen Flickflack-Einlage an, landete dabei aber mit dem gesamten Körpergewicht auf Kopf und Nacken.

Jubel-Schock beim Afrika-Cup: Daka entgeht großem Fiasko

Der Stürmer von Leicester City blieb zunächst auf dem Boden liegen und wurde von seinen Mitspielern umringt. Eine ernste Verletzung zog sich Daka dabei aber glücklicherweise nicht zu. Zumindest konnte der Stürmer bis zum Abpfiff weiterspielen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Bilder, die an die legendären Salto-Jubel von Miroslav Klose oder Obafemi Martins erinnern sollten, endeten stattdessen in einem bangen Moment.

Die Chance zu einem gelungeneren Jubel bietet sich Daka womöglich am Freitag beim zweiten Gruppenspiel gegen die Komoren (ab 18:30 im Liveticker).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite