Afrika-Cup: Schock-Szene! Jubel geht komplett schief

Es waren irrsinnige Schlussminuten beim Afrika-Cup-Duell zwischen Sambia und Mali, die nach einem spektakulären Jubelversuch mit einem kurzen Schreckmoment endeten.
Schock-Szene! Jubel geht komplett schief
Nachdem Sambia lange Zeit unterlegen schien und einem 0:1-Rückstand hinterherlief, tauchte Stürmer Patson Daka in der zweiten Minute der Nachspielzeit plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf und köpfte zum späten Ausgleich ein.
Für den anschließenden Torjubel hatte sich der Rekordtorschütze des Landes (21 Treffer in 44 Spielen) offenbar Großes vorgenommen. Beim Sprint in Richtung Eckfahne setzte Daka zu einer artistischen Flickflack-Einlage an, landete dabei aber mit dem gesamten Körpergewicht auf Kopf und Nacken.
Jubel-Schock beim Afrika-Cup: Daka entgeht großem Fiasko
Der Stürmer von Leicester City blieb zunächst auf dem Boden liegen und wurde von seinen Mitspielern umringt. Eine ernste Verletzung zog sich Daka dabei aber glücklicherweise nicht zu. Zumindest konnte der Stürmer bis zum Abpfiff weiterspielen.
Bilder, die an die legendären Salto-Jubel von Miroslav Klose oder Obafemi Martins erinnern sollten, endeten stattdessen in einem bangen Moment.
Die Chance zu einem gelungeneren Jubel bietet sich Daka womöglich am Freitag beim zweiten Gruppenspiel gegen die Komoren (ab 18:30 im Liveticker).