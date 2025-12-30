Torhüter-Kuriosum beim Afrika-Cup

Maximilian Lotz 30.12.2025 • 19:23 Uhr Uganda scheitert beim Afrika-Cup in der Gruppenphase. Kurios: Gegen Nigeria kommen alle drei Keeper zum Einsatz. Außenseiter Tansania gelingt indes ein historischer Erfolg.

Am Ende eines turbulenten Spiels stand für Uganda der dritte Torhüter zwischen den Pfosten - doch auch Nafian Alionzi konnte die 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Gruppensieger Nigeria und damit das vorzeitige Aus beim Afrika-Cup nicht verhindern.

Was war passiert? Zunächst verletzte sich Stammkeeper Denis Onyango und blieb zur Pause in der Kabine. Ersatzkeeper Salim Magoola stand keine zehn Minuten auf dem Feld, ehe er erstmals in den Fokus rückte - und das regelwidrig! Bei einem weiten Pass auf Topstürmer Victor Osimhen stürmte der 30-Jährige aus seinem Tor und fing den Ball ab - allerdings mit der Hand mehrere Meter außerhalb seines Strafraums.

Die logische Konsequenz: Rot! Und so musste sich ab der 56. Minute Nafian Alionzi, Torhüter Nummer drei, die Handschuhe überziehen.

Afrika-Cup: Dritter Keeper kassiert Gegentor per Beinschuss

Es dauerte dann nur drei Minuten, da musste der 29-Jährige ein erstes Mal hinter sich greifen. Besonders bitter: Raphael Onyedika (62.) tunnelte Alionzi auch noch. Wenig später ließ erneut Onyedika (67.) Ugandas Ersatz vom Ersatz mit einem verdeckten Schuss keine Chance.

Die Partie war entschieden, auch wenn dem Außenseiter in Unterzahl durch Mato Rogers (75.) noch der Ehrentreffer gelang. Im ersten Durchgang hatte Paul Onuachu (28.) für Nigeria getroffen.

Im Parallelspiel löste Tunesien das Ticket fürs Achtelfinale. Mit einem 1:1 (1:0) gegen das ebenfalls qualifizierte Tansania sicherte sich die Mannschaft um Ellyes Skhiri von Eintracht Frankfurt den zweiten Platz in der Gruppe C.

Afrika-Cup: Tansania gelingt Historisches

Ismael Gharbi (43.), der beim FC Augsburg unter Vertrag steht, brachte Tunesien in der marokkanischen Hauptstadt Rabat kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung.

Nach dem Seitenwechsel glich Feisal Salum (48.) für Tansania aus - und sorgte damit für den ersten Achtelfinaleinzug der Ostafrikaner. Bei den bisherigen beiden Teilnahmen war der Außenseiter jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.

Mit zwei Punkten aus drei Spielen belegt der Weltranglisten-112. den dritten Platz hinter Tunesien (vier Punkte) und ist mit drei erzielten Toren einer der besten vier Gruppendritten.

-----