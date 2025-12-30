Afrika-Cup: Senegal holt Gruppensieg mit Makel

SID 30.12.2025 • 22:42 Uhr Das Team um Sadio Mané muss mindestens ein Spiel auf seinen Kapitän verzichten.

Senegals Fußball-Nationalmannschaft ist beim Afrika-Cup als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen.

Das Team um den langjährigen Liverpool-Star und Ex-Münchner Sadio Mané gewann gegen das ebenfalls qualifizierte Benin mit 3:0 (1:0).

Abdoulaye Seck (38.), Habib Diallo (62.) und Cherif Ndiaye (90.+7, Foulelfmeter) trafen für den Titelträger von 2022 und machten damit unabhängig vom Parallelspiel der DR Kongo den Sieg in Gruppe D klar.

Afrika-Cup: Bayern-Profi Jackson auf der Bank

Bitter allerdings: Kapitän Kalidou Koulibaly (71.) wurde nach VAR-Eingriff wegen eines Foulspiels vom Platz gestellt und wird mindestens für das Achtelfinale gegen einen noch zu bestimmenden Gruppendritten fehlen.

Bayern-Profi Nicolas Jackson saß beim Gruppenfinale 90 Minuten auf der Bank.

Afrika-Cup: Rohr führt Benin ins Achtelfinale

Unterdessen besiegte die DR Kongo das punktlose Botsuana mit 3:0 (2:0) und beendete die Gruppe auf Rang zwei.