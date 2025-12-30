Newsticker
Afrika-Cup: Senegal holt Gruppensieg mit Makel

Das Team um Sadio Mané muss mindestens ein Spiel auf seinen Kapitän verzichten.
Die 35. Ausgabe des Afrika-Cups findet zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 in Marokko statt. Hier gibt es Infos, Zahlen und Fakten zum Africa Cup of Nations.
SID
Senegals Fußball-Nationalmannschaft ist beim Afrika-Cup als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen.

Das Team um den langjährigen Liverpool-Star und Ex-Münchner Sadio Mané gewann gegen das ebenfalls qualifizierte Benin mit 3:0 (1:0).

Abdoulaye Seck (38.), Habib Diallo (62.) und Cherif Ndiaye (90.+7, Foulelfmeter) trafen für den Titelträger von 2022 und machten damit unabhängig vom Parallelspiel der DR Kongo den Sieg in Gruppe D klar.

Afrika-Cup: Bayern-Profi Jackson auf der Bank

Bitter allerdings: Kapitän Kalidou Koulibaly (71.) wurde nach VAR-Eingriff wegen eines Foulspiels vom Platz gestellt und wird mindestens für das Achtelfinale gegen einen noch zu bestimmenden Gruppendritten fehlen.

Bayern-Profi Nicolas Jackson saß beim Gruppenfinale 90 Minuten auf der Bank.

Afrika-Cup: Rohr führt Benin ins Achtelfinale

Unterdessen besiegte die DR Kongo das punktlose Botsuana mit 3:0 (2:0) und beendete die Gruppe auf Rang zwei.

Benin, das vom Deutschen Gernot Rohr trainiert wird, war schon vor der Partie als einer von vier besten Gruppendritten für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

