Afrika-Cup: Elfenbeinküste komplettiert Viertelfinale

SID 06.01.2026 • 21:59 Uhr Für den deutschen WM-Gegner treffen im Duell mit Burkina Faso auch zwei Bundesliga-Profis.

Titelverteidiger Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) komplettiert beim Afrika-Cup die Runde der letzten Acht. Der deutsche Vorrundengegner bei der WM glänzte im Nachbarschaftsduell mit Außenseiter Burkina Faso im Achtelfinale mit Effektivität und setzte sich 3:0 (2:0) durch.

Starspieler Amad Diallo (20.) von Manchester United und der Leipziger Yan Diomande (32.) nutzten die ersten beiden Schüsse aufs Tor zu Treffern für den Afrikameister von 1992, 2015 und 2024.

Der eingewechselte Hoffenheimer Bazoumana Touré (87.) setzte den Schlusspunkt. Bei Burkina Faso spielte Leverkusens Edmond Tapsoba durch, Freiburgs Cyriaque Irié wurde ausgewechselt.

Afrika-Cup: Elfenbeinküste im Viertelfinale gegen Ägypten

Im Viertelfinale bekommt es die Elfenbeinküste am Samstag (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) in Agadir mit Rekordsieger Ägypten um Superstar Mo Salah zu tun. Am selben Tag (ab 17.00 Uhr im LIVETICKER) kämpft Algerien gegen Nigeria in Marrakesch um ein Halbfinalticket; die Wüstenfüchse hatten sich am Dienstag gegen die DR Kongo (1:0 n.V.) durchgesetzt.

Die ersten Viertelfinals steigen am Freitag. Senegal nimmt es in Tanger mit Mali auf (17.00 Uhr), Gastgeber Marokko spielt auf der Jagd nach dem zweiten Titel nach 1976 in Rabat gegen den fünfmaligen Turniersieger Kamerun.