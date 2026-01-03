Afrika-Cup: Bayern-Star jubelt - Titeltraum von Jackson lebt

SID 03.01.2026 • 19:05 Uhr Der Münchner bereitet beim Erfolg gegen den Sudan einen Treffer vor - und wird dem FC Bayern weiter fehlen.

Der Münchner Nicolas Jackson darf mit dem Senegal weiter auf den zweiten Triumph beim Afrika-Cup hoffen. Das Team um den Angreifer von Bayern München erreichte durch das 3:1 (2:1) gegen den Sudan das Viertelfinale und trifft dort am Freitag (17.00 Uhr/Sportdigital Fußball) auf Mali oder Tunesien.

Im Achtelfinale im marokkanischen Tanger ging der Außenseiter zwar durch ein Traumtor von Aamir Abdallah (6.) in Führung. Doch nachdem Jackson knapp den Ausgleich verpasst hatte, drehte Pape Gueye (29./45.+3) das Spiel noch vor der Pause. Jackson, der beim Auftaktsieg des Titelträgers von 2022 gegen Botswana (3:0) doppelt getroffen hatte, bereitete den zweiten Treffer vor. Ibrahim Mbaye (77.) sorgte für den Endstand.

Jackson verpasst Vorbereitung in München