Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Afrika-Cup
Afrika-Cup
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
TEAMS
Afrika-Cup>

Afrika-Cup: Mané knackt Rekord

Mané knackt Afrika-Cup-Rekord

Sadio Mané steht mit dem Senegal im Viertelfinale des Afrika-Cups. Beim Erfolg gegen den Sudan stellt er einen Rekord auf.
Senegal-Trainer Pape Thiaw schwärmt nach dem Auftaktsieg beim Afrika-Cup gegen Botswana von Sadio Mané. Den Ex-Bayern-Star vergleicht er sogar mit den größten Namen im Weltfußball.
Moritz Pleßmann
Sadio Mané steht mit dem Senegal im Viertelfinale des Afrika-Cups. Beim Erfolg gegen den Sudan stellt er einen Rekord auf.

Rekord für Sadio Mané beim Afrika-Cup! Der 33-jährige Senegalese gab beim 3:1-Erfolg gegen den Sudan im Achtelfinale zwei Vorlagen - und überholte damit Yaya Touré an der Spitze der besten Vorlagengeber.

Mit nun acht Assists ist Mané Rekordhalter in der Geschichte des Turniers. Touré kam zuvor in 29 Partien auf sieben Vorlagen für die Elfenbeinküste.

Der ehemalige Bayern- und Liverpool-Star, der für den Rekord insgesamt 26 Spiele benötigte, leitete mit seinen Vorlagen zum 1:1 und 3:1 das Comeback ein. Der Sudan war zuvor in Führung gegangen.

Der Senegal hat damit auch einen Schritt in Richtung des zweiten Titels gemacht, 2022 gelang der erste Erfolg. Im Viertelfinale treffen die „Löwen der Teranga“ auf Mali oder Tunesien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite