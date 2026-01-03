Afrika-Cup: Mané knackt Rekord

Moritz Pleßmann 03.01.2026 • 20:41 Uhr Sadio Mané steht mit dem Senegal im Viertelfinale des Afrika-Cups. Beim Erfolg gegen den Sudan stellt er einen Rekord auf.

Rekord für Sadio Mané beim Afrika-Cup! Der 33-jährige Senegalese gab beim 3:1-Erfolg gegen den Sudan im Achtelfinale zwei Vorlagen - und überholte damit Yaya Touré an der Spitze der besten Vorlagengeber.

Mit nun acht Assists ist Mané Rekordhalter in der Geschichte des Turniers. Touré kam zuvor in 29 Partien auf sieben Vorlagen für die Elfenbeinküste.

Der ehemalige Bayern- und Liverpool-Star, der für den Rekord insgesamt 26 Spiele benötigte, leitete mit seinen Vorlagen zum 1:1 und 3:1 das Comeback ein. Der Sudan war zuvor in Führung gegangen.