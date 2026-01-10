Afrika-Cup: Osimhen-Show - Superstar wirft Bundesliga-Stars raus

SID 10.01.2026 • 19:12 Uhr Die "Super Eagles" setzen sich gegen Algerien durch - nun geht es gegen Gastgeber Marokko.

Mitfavorit Nigeria ist auch dank Starstürmer Victor Osimhen ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Die „Super Eagles“ setzten sich im Viertelfinale in Marrakesch verdient mit 2:0 (0:0) gegen Algerien durch und feierten den fünften Sieg im fünften Turnierspiel. In der Runde der letzten vier trifft Nigeria am Mittwoch (21.00 Uhr) in Rabat auf Gastgeber Marokko.

Osimhen (47.) und Akor Adams (57.) auf Vorarbeit des Starstümers trafen gegen Algerien um Torwart Luca Zidane und Starspieler Riyad Mahrez zum Sieg.

Vier Bundesliga-Stars in der Algerien-Elf

Die Wüstenfüchse, bei denen die Bundesliga-Profis Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) und Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg) in der Startelf standen, müssen nach einer erneut durchwachsenen Leistung dagegen die Heimreise antreten.