Afrika-Cup: Senegal dank Patzer im Halbfinale

SID 09.01.2026 • 19:08 Uhr Der Senegal ist beim Afrika-Cup nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Malis Torwart hilft im Viertelfinale entscheidend mit. Ein Bayern-Star sitzt nur auf der Bank.

Begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis ist das Nationalteam des Senegal ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen.

Das Team um Bayern-Profi Nicolas Jackson bezwang Mali mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun. Gastgeber Marokko, der am Freitagabend (20.00 Uhr im LIVETICKER) auf Kamerun trifft, sowie Algerien und Nigeria sind ebenfalls noch im Turnier.

Afrika-Cup: Mali-Keeper Diarra patzt folgenschwer

Beim entscheidenden Treffer durch Iliman Ndiaye (27.) sah Malis Torhüter Djigui Diarra sehr unglücklich aus. Der 30-Jährige ließ eine flache Hereingabe durchrutschen. Diarra, der in England beim FC Everton spielt, ließ sich das Geschenk nicht entgehen und schob den Ball ins leere Tor.