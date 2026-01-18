Afrika-Cup: Unfassbarer Eklat im Finale des Afrika-Cups

Maximilian Huber 18.01.2026 • 22:19 Uhr Kurz vor Ende des Finals beim Afrika-Cup bekommt Marokko einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Die Gemüter auf senegalesischer Seite erhitzen sich, Senegals Trainer bittet seine Mannschaft vor Ausführung des Elfmeters in die Kabinen.

Völlig wilde Szenen im Finale des Afrika-Cups! Kurz vor dem Ende des Spiels zwischen Gastgeber Marokko und Senegal ist es zu einem handfesten Eklat gekommen.

Beim Spielstand von 0:0 zog Senegals El Hadji Malick Diouf in der Nachspielzeit Marokkos Brahim Díaz bei einem Eckball im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo ließ zunächst weiterlaufen (90.+5). Rund eine Minute später wurde der Unparteiische an den VAR-Bildschirm gebeten, um sich die Szene persönlich anzuschauen.

Protest! Senegal verlässt den Rasen

Der Kongolese entschied unter wütenden Protesten auf Strafstoß für Marokko (90.+8), Senegals Spieler und Trainer Pape Thiaw verstanden die Welt nicht mehr. Diouf hatte Díaz leicht an der Schulter zu Boden gezogen, auf der anderen Seite hatte der Schiedsrichter erst wenige Minuten zuvor ein Senegal-Tor durch Ex-Mainzer Moussa Niakhaté wegen eines angeblichen Foulspiels abgepfiffen.

Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Senegals Nationaltrainer Thiaw holte seine Mannschaft vom Feld und ordnete an, unter Protest in die Kabinen zu gehen. Sein Team folgte den Anweisungen und ging geschlossen in die Katakomben. Einzig Ex-Bayern-Star Sadio Mané blieb auf dem Feld und versuchte, sein Team vom Weiterspielen zu überzeugen.

Die Mannschaft kehrte zurück, über 15 Minuten nach dem Elfmeterpfiff führte Marokko-Star Diaz den Strafstoß aus - und vergab per Panenka kläglich (90.+24). Das Spiel ging in die Verlängerung, in der Pape Gueye den Senegal in Führung brachte.