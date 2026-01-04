Newsticker
Afrika-Cup: Real-Star lässt Marokko träumen

Erzielte das goldene Tor: Brahim Díaz (l.)
© AFP/SID/GABRIEL BOUYS
SID
Die Marokkaner träumen vom ersten Titelgewinn seit 1976.

Gastgeber Marokko darf weiter vom Titel beim Afrika-Cup träumen. Beim umkämpften 1:0 (0:0) gegen Tansania sorgte Brahim Diáz mit seinem vierten Treffer im vierten Spiel für den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet am Freitag entweder Südafrika oder Kamerun.

Im Stade Prince Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat besorgte Real Madrids Díaz den goldenen Treffer. Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain legte für seinen Teamkollegen auf, der nun mit vier Toren die bis dato meisten Turniertore erzielte und in jedem Spiel einmal erfolgreich war. In der ersten Hälfte war die frühe Führung Marokkos durch Ismael Saibari (17.) nach einer Abseitsstellung aberkannt worden.

Tansania, das nach zwei Unentschieden als Gruppendritter erstmals die Gruppenphase überstanden hatte, muss nun die Heimreise antreten. Marokko träumt derweil vom zweiten Titel, den ersten feierte das nordafrikanische Land 1976.

