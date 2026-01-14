Afrika-Cup: Mané zerstört Salahs Traum mit "Blitzschlag"

SPORT1 14.01.2026 • 20:28 Uhr Sadio Mané wirft seinen ehemaligen Liverpool-Kollegen aus dem Afrika-Cup - der den Traum vom Titel einmal mehr begraben muss.

Mohamed Salahs Titeltraum beim Afrika-Cup bleibt unerfüllt: Der Starspieler des FC Liverpool hat mit Ägypten das Finale verpasst. Die „Pharaonen“ unterlagen im ersten Halbfinale am Mittwoch in Tanger/Marokko dem Senegal mit 0:1 (0:0).

Topstar Sadio Mané, einst Profi vom FC Bayern, traf per Distanzschuss entscheidend für den Senegal (78.). In Frankreich, wo der Afrika-Cup die Schlagzeilen seit Wochen dominiert, titelte RMC-Sport: „Ein Blitzschlag von Mané sendet Senegal ins Finale“. L’Equipe meinte: „Sadio Mané erlöst ein ganzes Volk.“

Mané stoppt Salah schon wieder

Einmal mehr war es also der einstige Liverpool-Star, der seinen langjährigen Kollegen Salah stoppte. In sechs Duellen gewann er ganze fünf Mal gegen den Ägypter. Einst schreiben sie bei den Reds gemeinsam Geschichte - auch wenn ihnen ein privat eher unterkühltes Verhältnis nach gesagt wird.

Die „Löwen der Teranga“, bei denen Münchens Stürmer Nicolas Jackson in der Startelf stand, verdienten sich den Finaleinzug mit einem insgesamt dominanten Auftritt und bekommen damit die Chance auf den zweiten Triumph nach 2022.

Den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (20.00 Uhr) ermitteln am Abend Gastgeber Marokko und Nigeria.

Rekordsieger Ägypten bekommt dagegen keine Chance auf den achten Triumph. Dabei hatte Salah, der zuletzt beim FC Liverpool für mächtig Wirbel gesorgt hatte, so sehr auf seine Krönung bei dem kontinentalen Wettbewerb gehofft. Denn der Titel fehlt ihm weiter in seiner Sammlung. Sowohl 2017 als auch 2022 - auch damals gegen den Senegal - verlor Salah mit Ägypten Finals beim Afrika-Cup.