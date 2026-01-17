Vor Finale: Senegal erhebt Vorwürfe gegen Gastgeber Marokko

SID 17.01.2026 • 15:59 Uhr Vor dem Finale des Afrika-Cups fühlt sich der Senegal benachteiligt und prangert organisatorische Missstände an.

Vor dem Finale des Afrika-Cups hat der senegalesische Fußballverband (FSF) Vorwürfe gegenüber Gastgeber Marokko erhoben. In einer Mitteilung drückte die FSF ihre „große Besorgnis hinsichtlich mehrerer Missstände“ vor dem Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr/Sportdigital und DAZN) in Rabat aus.

Der Verband bemängelte die vorgefundenen „Standards“, die mit einem Wettbewerb dieser Größenordnung „nicht vereinbar“ seien. So sei die Mannschaft um Starspieler Sadio Mané und den Münchner Nicolas Jackson bei ihrer Ankunft am Bahnhof einer „gefährlichen Situation“ ausgesetzt gewesen durch „mangelnde Sicherheitsvorkehrungen“.

„Was gestern passiert ist, war nicht normal“, sagte Nationaltrainer Pape Thiaw. „Angesichts der Anzahl der Menschen hätte alles Mögliche passieren können. Meine Spieler hätten in Gefahr sein können.“

Auch bei der Unterbringung habe es Probleme gegeben, als dem Finalisten erst durch einen Protest ein angemessenes Fünf-Sterne-Hotel zugewiesen worden sei. Zudem rief der den Senegalesen angebotene Trainingsplatz Unmut hervor.

„Benachteiligt“ fühlte sich die FSF auch mit Blick auf die Kartenverkäufe. Die vom Verband erworbenen rund 3000 Tickets seien „unzureichend angesichts der Nachfrage“ für das Spiel im 69.500 Zuschauer fassenden Prince Moulay Abdellah Stadium.