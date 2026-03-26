Trotz Aberkennung: Senegal plant Afrika-Cup-Präsentation

SID 26.03.2026 • 14:57 Uhr Vor dem Länderspiel gegen Peru soll der Afrika-Cup-Pokal in Paris gezeigt werden. Der Verbandspräsident wählt deutliche Worte.

Senegals Fußballer wollen ungeachtet der nachträglichen Aberkennung vor ihrem anstehenden Länderspiel in Paris die Trophäe des Afrika-Cups präsentieren. Im Vorfeld des Testspiels gegen Peru am Samstag (17.00 Uhr) im Stade de France ist eine offizielle Vorstellung der Trophäe vorgesehen. Dies geht aus dem Programm für die Partie hervor.

Die Präsentation ist Teil einer zweistündigen Zeremonie vor dem Anpfiff. Laut Ablauf sind unter anderem Showeinlagen vorgesehen, ehe der Pokal offiziell gezeigt werden soll. Der Verband nutzt den Auftritt, obwohl der Kontinentalverband CAF Senegal den Titel aberkannt und Marokko nachträglich zum Sieger erklärt hat.

Verbandspräsident Abdoulaye Fall sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Paris von einem „administrativen Raubüberfall, dem gröbsten in der Geschichte unseres Sports“. Zugleich kündigte er an: „Senegal weigert sich, das als gegeben hinzunehmen.“ Ein Anwalt des senegalesischen Verbandes erklärte zudem, es gebe keine Entscheidung, die zur Rückgabe von Medaillen oder der Trophäe verpflichte, die Verbandsseite kündigte eine Korruptionsbeschwerde gegen mehrere Personen an.

Senegal hatte das Finale ursprünglich gewonnen, nachdem das Team zwischenzeitlich aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung den Platz verlassen hatte. Die CAF wertete die Partie in der Vorwoche als Niederlage und gab einer Berufung Marokkos statt. Der senegalesische Verband legte daraufhin am Mittwoch offiziell Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein.