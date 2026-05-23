Afrika-Cup: Marokko begnadigt senegalesische Fans

SID 23.05.2026 • 21:03 Uhr Der König ordnet die Freilassung der inhaftierten Anhänger an. Der Schritt erfolge aus "humanitären Gründen". Das Finale fand im Januar statt.

Freilassung nach monatelanger Haft: König Mohammed VI. von Marokko hat die nach den Ausschreitungen beim Finale des Afrika-Cups in Rabat inhaftierten senegalesischen Fußballfans aus „humanitären Gründen“ begnadigt. Dies teilte der königliche Hof am Samstag mit.

Die Amnestie erfolge in Anbetracht der „jahrhundertealten brüderlichen Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern und anlässlich des bevorstehenden Festes Eid al-Adha. Das muslimische Opferfest wird ab Mittwoch in Marokko gefeiert.

Die Auswahl des Senegal hatte das chaotische Finale des Afrika-Cups am 18. Januar mit 1:0 gewonnen, doch der Sieg wurde nach einem Einspruch mit fast zwei Monaten Verzögerung am 17. März vom afrikanischen Kontinentalverband CAF am Grünen Tisch dem Gastgeber Marokko zugesprochen.

Nach einem Elfmeter für Marokko in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, kurz nachdem ein Tor für Senegal aberkannt worden war, hatten senegalesische Fans versucht, den Platz zu stürmen und Gegenstände geworfen. Im Februar verurteilten marokkanische Gerichte die 18 senegalesischen Fans, die seit dem Finale in Marokko in Gewahrsam waren, zu Haftstrafen zwischen drei Monaten und einem Jahr. Drei von ihnen wurden Mitte April nach Verbüßung ihrer dreimonatigen Haftstrafe freigelassen.

Im Anschluss an diese Freilassung blieben 15 weitere senegalesische Fans inhaftiert, nachdem sie zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr verurteilt worden waren. Es wird erwartet, dass die königliche Begnadigung auch für diese 15 gilt. Anwalt Patrick Kabou, der einen Großteil der Senegalesen vertrat, teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass ihre Freilassung für Samstagabend erwartet werde.

Laut Staatsanwaltschaft basierten die Anklagen hauptsächlich auf Aufnahmen von Überwachungskameras im Stade Prince Moulay Abdallah in Rabat sowie auf ärztlichen Attesten verletzter Polizisten und Ordner. Der durch die Ausschreitungen entstandene Sachschaden wurde auf über 370.000 Euro geschätzt.