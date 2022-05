Bundesliga: Der Hamburger SV feiert einen wichtigen Sieg in der Relegation bei Hertha BSC

Im Rückspiel am Montag, den 23. Mai, muss sich die Alte Dame nun schon mächtig strecken, um nicht in die 2. Liga abzusteigen. Denn der HSV wollte es im Hinspiel einfach mehr, und war die spielbestimmende Mannschaft in Berlin. Fünf Torschüsse der Hertha in einem Heimspiel waren zu wenig.