Relegation: Spektakel im Hinspiel! Heidenheim wahrt Bundesliga-Hoffnung

Mehr Spannung und Spektakel geht kaum: Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg haben sich in einem hochintensiven, zeitweise spektakulären Relegations -Duell mit 2:2 getrennt. Dabei egalisierte Heidenheim in der zweiten Hälfte einen 0:2-Rückstand innerhalb von nur drei Minuten.

Der Weg in die Bundesliga bleibt für beide offen – das Rückspiel am 26. Mai (im Liveticker bei SPORT1) wird zum Endspiel. Beide Teams lieferten sich in der ausverkauften Voith-Arena von Beginn an einen offenen Schlagabtausch.