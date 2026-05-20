Hecking warnt vor Paderborn: "Kein Selbstläufer"

SID 20.05.2026 • 13:51 Uhr Der VfL hat sich als Bundesliga-16. in die Relegation gerettet. In zwei Spielen gegen den SC Paderborn soll der Klassenerhalt gelingen.

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg warnt im Kampf um den Klassenerhalt vor den Stärken des Relegations-Gegners SC Paderborn. „Wir haben zwei Aufgaben vor uns, die uns alles abverlangen werden. Das wird kein Selbstläufer. Davon bin ich überzeugt“, sagte Hecking vor dem Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten am Donnerstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER): „Natürlich hat Paderborn auch Schwächen. Die haben wir gesehen und die wollen wir natürlich auch nutzen für unser Spiel.“

Der VfL hatte sich dank eines starken Bundesliga-Endspurts, in dem die Niedersachsen nur eines der letzten fünf Spiele (0:1 gegen Bayern München) verloren, auf den 16. Tabellenplatz der Bundesliga gerettet. Dass dadurch die Chance auf den Ligaverbleib noch besteht, sei für die Wölfe letztlich ein Erfolg.

Bundesliga: Hecking will Relegation „positiv zu Ende bringen“

„Wir haben die Relegation genauso gewonnen wie Paderborn“, sagte Hecking: „Wir würden es jetzt gerne positiv zu Ende bringen. Wir wissen, dass wir in diesen beiden Spielen zweimal das Maximum an Leistung abrufen müssen, um dann die Klasse zu halten“, sagte Hecking. Das Rückspiel findet an Pfingstmontag in Paderborn statt.