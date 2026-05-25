Relegation heute live: Paderborn - Wolfsburg im Free-TV, Stream & Liveticker - Wer spielt nächste Saison in der Bundesliga?

SPORT1 25.05.2026 • 17:30 Uhr Für den SC Paderborn und den VfL Wolfsburg geht es heute ums Ganze: ein Bundesliga-Ticket für die kommenden Spielzeit.

Wer schnappt sich das letzte Bundesliga-Ticket für die Saison 2026/27? Nach dem torlosen Remis vor vier Tagen im Relegationshinspiel fällt am Montagabend die Entscheidung (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Zweitligist SC Paderborn hatte sich am Donnerstag beim VfL Wolfsburg ein Unentschieden erkämpft und peilt nun mit dem Heimvorteil im Rücken den Bundesliga-Aufstieg an.

Bundesliga: Relegations-Rückspiel heute LIVE – So verfolgen Sie Paderborn gegen Wolfsburg:

TV: Sat.1, Sky

Sat.1, Sky Livestream: Joyn, Sky GO, WOW

Joyn, Sky GO, WOW Liveticker: SPORT1 und SPORT1 App

„Nach einem 0:0 in Wolfsburg können wir sagen, dass wir Themen wie Leidenschaft, Teamspirit und Wille gut umgesetzt haben“, erklärte Paderborns Trainer Ralf Kettemann vor dem Rückspiel gegen die Wolfsburger, die vor ihrem ersten Abstieg stehen, nachdem sie sich bereits zweimal in einer Relegation gerettet hatten.

„Es ist eine anspruchsvolle Relegation“, betonte der 39-Jährige. „Wolfsburg lebt, sie waren in den letzten Spielen der Bundesliga eher Top acht und das macht es für uns noch schwieriger. Wir müssen uns überlegen, was wir verändern können, damit wir mehr am Ball sind und mehr Chancen kreieren können.“

Kettemann: „Freue mich auf den Push“

Eine wichtige Rolle könnten auch die Anhänger spielen, die vor dem Spiel einen Fanmarsch durch Paderborn abhalten und auch den Mannschaftsbus empfangen.

„Ich finde es toll, was die Fans geplant haben“, sagte Kettemann. „Das ist etwas, das gilt es mitzunehmen. Die Energie mit den Fans hat sich überragend entwickelt über die Saison hinweg. Ich freue mich auf den Push, im Bus zu sitzen und in die Gesichter zu schauen. Wir können entspannt unseren Abläufen nachgehen und trotzdem diesen tollen Moment mitnehmen.“

Obwohl Wolfsburg im Hinspiel die deutlich bessere Mannschaft war, setzte sich die Heimmisere in der Relegation nahtlos fort, nachdem das mit Abstand erfolgloseste Heimteam in der regulären Bundesliga-Saison nur zwei von 17 Heimspielen gewonnen hatte.

Hecking weiter entspannt

„Es war nicht unser bestes Spiel in den letzten Wochen“, erklärte Wolfsburg-Coach Dieter Hecking. „Wir haben ein paar Dinge gemacht, die wir so in den letzten Wochen nicht gemacht haben. Wir werden das eine oder andere anpassen.“