Bundesliga-Relegation heute live: Wolfsburg - Paderborn im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 21.05.2026 • 17:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den SC Paderborn zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation. Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Donnerstagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der VfL Wolfsburg den SC Paderborn zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation in der heimischen Volkswagen Arena. Für die Gastgeber ist es nach 2017 und 2018 bereits das dritte Duell um den Klassenerhalt in Deutschlands Oberhaus, diesmal unter der Regie von Coach Dieter Hecking, der 16 Jahre nach seinem Nürnberger Erfolg 2010 erneut auf der Relegationsbühne steht.

Auf der Gegenseite dirigiert Ralf Kettemann die Ostwestfalen, die sich erst am finalen Zweitliga-Spieltag mit einem 2:0 in Darmstadt auf Rang drei schoben und damit das Ticket nach Wolfsburg lösten.

Bundesliga-Relegation: So verfolgen Sie Wolfsburg – Paderborn LIVE im Free-TV

TV : Sky/SAT.1

: Sky/SAT.1 Livestream : Sky/JOYN

: Sky/JOYN Liveticker: SPORT1

Der VfL geht mit nur 29 Punkten im Gepäck – der niedrigsten Ausbeute seiner Bundesliga-Geschichte – in die alles entscheidende Saisonverlängerung. Besonders die Auftritte vor eigenem Publikum bereiteten Sorgenfalten: Lediglich zehn Zähler sprangen in der Volkswagen Arena heraus.

Zusätzlich fehlt mit dem gelbgesperrten Zweikampfspezialisten Vinicius Souza (60 Prozent gewonnene Duelle) eine wichtige Stütze im defensiven Mittelfeld. Immerhin kann Hecking auf den formstarken Standard-Lieferanten Christian Eriksen bauen, der neun Bundesliga-Vorlagen sammelte – fünf davon per Ecke.

Paderborn reist als zweitbestes Auswärtsteam an

Der SC Paderborn präsentierte sich auf fremden Plätzen in der 2. Liga äußerst widerstandsfähig und holte 29 Zähler in der Fremde – ligaweit überbot einzig Hannover 96 diesen Wert. Zum dritten Mal nach 2014 und 2019 greift der Klub nach dem Bundesliga-Ticket, beflügelt vom 34. Spieltag: In Darmstadt trafen Stefano Marino früh und Routinier Sven Michel kurz vor Schluss, während Filip Bilbija einen Elfmeter vergab.

Mit 15 Toren und drei Vorlagen bleibt Bilbija dennoch Paderborns Lebensversicherung. Kettemann muss heute allerdings auf Dauerbrenner Mika Baur verzichten, der gelbgesperrt fehlt.

Historische Bilanz und Standards als Schlüssel

Wolfsburg verlor in fünf Pflichtspielen noch nie gegen Paderborn (3 Siege, zwei Remis), doch in der Volkswagen Arena endeten beide bisherigen Duelle 1:1. Ein Blick auf ruhende Bälle weckt besondere Aufmerksamkeit: Der VfL kassierte ligaweit 25 Gegentore nach Standards, während der SCP in der 2. Liga 25 Treffer auf diesem Weg erzielte – mehr gelang nur Arminia Bielefeld.

Die generelle Relegationsstatistik spricht in den vergangenen Jahren meist für den Bundesligisten: In zwölf der letzten 13 Duelle setzte sich der Erstligist durch, zuletzt sechsmal in Folge.

Wird VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei Sat1 zu sehen sein.

Relegation Bundesliga heute: Wo wird VfL gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. Außerdem überträgt SAT.1 die Partie. Bei Joyn kann das Duell kostenlos gestreamt werden.

Relegation Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen