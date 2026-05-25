Relegation: Wolfsburg-Profi sieht Dämlich-Gelb-Rot!

Julius Schamburg 25.05.2026 • 21:10 Uhr Wolfsburg muss im Relegations-Rückspiel gegen Paderborn über weite Strecken mit einem Mann weniger auskommen. Joakim Maehle sieht in kürzester Zeit die Ampelkarte.

Joakim Maehle hat dem VfL Wolfsburg einen Bärendienst erwiesen: Der Verteidiger ist im Relegations-Rückspiel gegen den SC Paderborn (LIVETICKER) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Was war passiert? Zunächst bekam Maehle im Rahmen einer Rudelbildung von Schiedsrichter Felix Zwayer die Gelbe Karte gezeigt (11.).

Platzverweis: Experten-Kritik an Maehle

Nur zweieinhalb Minuten später durfte der Däne vorzeitig duschen gehen. Er kam im Zweikampf gegen Mattes Hansen zu spät und erwischte seinen Gegenspieler am Knöchel.

„Er trifft ihn unterm Sprunggelenk. Ganz klarer Platzverweis. Schwierig, das zu erklären und in Worte zu fassen, was den Spieler da geritten hat“, sagte Experte Lars Stindl bei Sat.1.

„Da braucht man mehr Feingefühl, auch wenn es hitzig ist. Trotzdem hat er die nötige Erfahrung und schon viel erlebt. Da darf er sich nach einer Viertelstunde nicht so hinreißen lassen, zu so einer Aktion“, wurde der ehemalige Bundesliga-Profi deutlich.