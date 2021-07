Borussia Dortmund, diese BVB-Talente wollen sich bei Rose empfehlen

Unbehaun versucht sich in der Vorbereitung zu zeigen, doch mit Gregor Kobel hat Dortmund einen jungen Torwart verpflichtet, der die Zukunft sein soll. Er spielt also nicht nur für Rose, sondern vielleicht auch für andere Klubs. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2022, im nächsten Jahr wird also spätestens eine Entscheidung fallen.