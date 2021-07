Bundesliga: Christoph Baumgartner von TSG Hoffenheim über Saisonziele, EM und Urlaub

Baumgartner: Man muss immer vollkonzentriert sein, egal ob jetzt manche später einsteigen oder nicht. Das geht auch nicht nur uns so. Das ist fast bei jedem Bundesligisten so, dass die Spieler erst nach und nach eintreffen. Das sind aber größtenteils Spieler, die einerseits sehr routiniert und andererseits in der Mannschaft schon gut integriert sind. Da wird es dann keine großen Probleme geben, dass die Jungs wieder wissen, wie wir spielen wollen. Aus diesem Grund sehe ich das nicht als großes Problem an. Aber natürlich muss die Zeit, die wir haben, sehr gut genutzt werden. Wir müssen extrem hart arbeiten, weil ganz ehrlich - ich habe keinen Bock, nochmal so eine Saison wie die letzte zu spielen. Wir wollen wieder oben dabei sein, das muss unser Anspruch sein. Wir haben so viel Qualität in der Mannschaft und das müssen wir einfach auf die Wiese bringen. Dann werden wir alle, auch wenn wir dafür hart arbeiten müssen, extrem viel Spaß haben.