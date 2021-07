Bundesliga: Ex-Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte spricht über Zukunft

Lichte hatte am dritten Spieltag der vergangenen Saison Achim Beierlorzer an der Seitenlinie beerbt. Zuvor war er bereits seit 2017 als Co-Trainer in Mainz tätig gewesen. Nach dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale Ende Dezember wurde er freigestellt, in der Rückrunde führte Nachfolger Bo Svensson den Klub noch souverän zum Klassenerhalt.