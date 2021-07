Bundesliga: Robert Lewandowski zu Deutschland Fußballer des Jahres gewählt

Lewandowski zeigte sich nach der zweiten Auszeichnung in Folge geehrt: „Mir ist bewusst, wie groß diese Ehrung ist. Sie ist für mich ein Grund zu großem Stolz und Freude, denn selten gewinnt man zwei Mal in Serie den Titel ‚Fußballer des Jahres‘ in Deutschland.“ Sein Ex-Trainer Hansi Flick ergänzte im kicker: „Es war klar, dass Lewy die Wahl in diesem Jahr gewinnen würde.“