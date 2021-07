Bundesliga: Streik von Danso beim FC Augsburg, ein Augsburger Problem?

Im Nachhinein wurde der Klub für sein striktes Auftreten gelobt. In Augsburg werde es eben nicht geduldet, wenn ein Spieler meine, er sei größer als das Team - so die Message. Doch gerade in der historischen Friedensstadt, welche ihren Status durch den Religionsfrieden im Jahre 1555 erlangte, kracht es seither regelmäßig zwischen Verein und so manchem Spieler.