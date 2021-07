BVB: So stark ist Sancho-Nachfolger Donyell Malen

Der in der Branche berüchtigte Mino Raiola betreut den Niederländer seit fast zehn Jahren und meinte vor fünf Jahren: „Donnarumma ist mit 17 schon in der Nationalmannschaft, Moise Kean macht sich bei Juventus sehr gut, aber am meisten freue ich mich auf einen Spieler, der bereits bei einem Premier-League-Klub unter Vertrag steht: Donyell Malen vom FC Arsenal.“