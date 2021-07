FC Bayern: Ist das Kaderproblem selbstverschuldet?

Seit dem 8. März 2020 haben die Münchner in der Allianz Arena ohne Zuschauer gespielt. Pro Geister-Heimspiel fehlten jeweils bis zu vier Millionen Euro in der Kasse. Dennoch konnte die FC Bayern München AG in der Saison 2019/20 einen Gewinn von 9,8 Mio. Euro nach Steuern erwirtschaften.