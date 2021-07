FC Bayern: Kaderplanung und Scouting neu strukturiert

„Wir freuen uns sehr, dass Florian Zahn diese wichtige Position übernommen hat. Er verfügt über große Erfahrung in der Talente-Sichtung und ist regional, national sowie im europäischen Fußball bestens vernetzt. Gemeinsam mit seinem Team wird er wertvolle Arbeit leisten, damit wir noch mehr Toptalente und noch mehr individuelle Qualität zum Entwickeln an den Campus bekommen“, sagt Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Campus.