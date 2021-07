FC Bayern: Testspiel gegen Ajax Amsterdam im Liveticker

Der FC Bayern empfängt am Samstag im Rahmen der „Audi Summer Tour 2021″ Ajax Amsterdam in der Allianz Arena. Für Trainer Julian Nagelsmann sowie die Neuzugänge Omar Richards und Dayot Upamecano wird es der erste Auftritt in ihrem neuen Wohnzimmer. Bei der Partie gegen Ajax sind auch Zuschauer zugelassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)