FC Bayern verliert Test gegen Borussia Mönchengladbach - Gnabry mit Comeback

„Wir wollten da heute früher Druck drauf bringen. Wir haben sehr viele Ballgewinne gehabt, Gladbach hatte in der ersten Halbzeit nicht so viele Aktionen, die gefährlich waren. Wir sind selbst zu wenig vors Tor gekommen, waren im Offensivdrittel nicht so spielaktiv, hatten aber trotzdem zwei ganz gute Chancen, bei denen wir ein Tor machen können.“