Hertha BSC: Das ist Stevan Jovetic - Wandervogel und ehemaliges Top-Talent

Dass sich die Meinung von Jovetic bezüglich eines Real-Deals änderte, hatte auch mit seiner Zeit in Manchester zu tun. Der hochgelobte Stürmer kam bei den Citizens nie richtig an und konnte sich nicht durchsetzen. In vier Jahren absolvierte er nur 44 Spiele für die Skyblues, in denen er elf Tore erzielte. Der Anfang vom Ende einer erhofften Weltkarriere.