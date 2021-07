Jadon Sancho wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester United - offiziell

„Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland und in die Premier League zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten. Ich möchte mich daher im Namen aller Borussen bei ihm bedanken“, wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Mitteilung des Vereins zitiert.