Amin Younes: Zukunft bei Eintracht Frankfurt unklar

Younes sitzt SPORT1-Informationen zufolge allerdings (noch?) nicht auf gepackten Koffern. Seine im Frühjahr getätigte Aussage, dass er seinen Hafen in Frankfurt gefunden habe, war keine Floskel. Younes, der gelegentlich auch schon am Bornheimer Hang beim FSV Frankfurt vorbeigeschaut hat, hängt an Klub und Stadt.