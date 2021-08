Bundesliga: Axel Kruse über Hertha BSC, Kevin-Prince Boateng, Fredi Bobic

Kruse: Er hat rund 370 Millionen Euro in den Klub investiert. Danke. Chapeau. Und das Ganze mit dem Wissen, kein Durchgriffsrecht zu haben, dass es 50+1 in der Bundesliga gibt. Bei Hertha steht das sowieso nicht zur Debatte. Präsident Werner Gegenbauer hat sich klar positioniert. Solange er im Amt ist, wird an 50+1 nicht gerüttelt. Ein Lob also an Herrn Windhorst und das sehen die meisten Herthaner so. Wir wissen alle, dass es gerade auch ganz anders aussehen kann.