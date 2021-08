Bundesliga: Druck auf Nagelsmann (FC Bayern), Glasner (Eintracht Frankfurt), Marsch (RB Leipzig) - Kolumne von Tobias Holtkamp

Aber am Ende, so ist es nun mal, ist auch das wieder Druck. Und dass zumindest einem der großen Liga-Kaliber die Saison schon im Laufe der Hinrunde aus den Händen gleitet, das war in den letzten Jahren im Grunde fast immer so. Dabei wurde auf den vorderen Plätzen nie so viel neues Führungspersonal eingestellt wie in diesem Sommer.