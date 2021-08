Bundesliga: Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:1 - Aufsteiger stellt Negativrekord auf

Sie hatten tapfer gekämpft, wirklich alles versucht - aber gewonnen hatten sie eben wieder nicht, auch nicht bei ihrem insgesamt 18. Heimspiel in ihrer zweiten Saison in der Bundesliga. Damit hält nicht nur der Heimfluch im Oberhaus an - der Aufsteiger stellte sogar einen neuen Negativrekord auf. 18 Bundesliga-Heimspiele in Folge war zuvor noch kein Team sieglos gewesen.