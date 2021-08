Bundesliga: Lothar Matthäus im Interview - zehn Thesen zu FC Bayern, BVB, Hertha

Matthäus: Marco Rose ist ein super Trainer, der in Gladbach bewiesen hat, dass er attraktiven Fußball spielen lässt. Dortmund und Rose? Das könnte also durchaus passen. Klar ist aber auch: Edin Terzic hat mit dem Pokalsieg und der CL-Quali ein echtes Brett hinterlassen. Das muss Rose erst noch bestätigen. Ich finde im Übrigen gut, dass Marco Reus gesagt hat, dass er die Meisterschaft mit Dortmund holen will. Ich freue mich, dass solche Worte aus Dortmund kommen. Denn es liegt nicht nur an Rose, sondern auch an den Spielern. Sie müssen zeigen, dass sie jedes Spiel ernstnehmen, auch gegen die vermeintlich kleinen Teams. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)