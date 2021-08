Bundesliga: Mainz darf 13.500 Zuschauer zulassen - Augsburg vor 12.500

In beiden Städten ist der Inzidenzwert ab dem 23. August nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium. In Mainz kann nun etwas mehr als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Sitzplätze belegt werden, in Augsburg 50 Prozent. Einlassberechtigt sind nach wie vor nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. Das Stehplatzverbot in beiden Arenen sowie das Alkoholverbot in Augsburg bleiben ebenfalls bestehen.