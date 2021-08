Bundesliga: RB Leipzig feiert Gala gegen Stuttgart - Szoboszlai mit Doppelpack

RB Leipzig - Stuttgart 20.08.2021 Leipzig, 20.08.2021, Red Bull Arena, Fussball Bundesliga, 2. Spieltag , RB Leipzig vs. VfB Stuttgart , Im Bild: Torwart Florian Müller Mueller (1, Stuttgart). , DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. , *** RB Leipzig Stuttgart 20 08 2021 Leipzig, 20 08 2021, Red Bull Arena, Fussball Bundesliga, 2 Spieltag , RB Leipzig vs VfB Stuttgart , Im Bild Goalkeeper Florian Müller Mueller 1, Stuttgart , DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video , Picture Point