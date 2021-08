Bundesliga: VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 - Jeong mit Doppelpack

Streich hatte in seiner Startformation eine Änderung vornehmen müssen, Lukas Kübler ersetzte Jonathan Schmid, der sich als Kontaktperson in Corona-Quarantäne befindet. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schickte derweil trotz der angespannten Personalsituation in der Offensive die gleiche Elf aufs Feld, die auch beim 0:4 bei RB Leipzig begonnen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)