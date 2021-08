Bundesliga: VfL Bochum, wo das Herz noch zählt - Kolumne von Alex Steudel

Tiger Gerland wurde in Bochum geboren, er spielte und arbeitete 19 Jahre lang beim VfL. Dann ging er hinaus in die weite Welt, kam aber nur bis zur Säbener Straße. Zum FC Bayern, ans andere Ende der Nahrungskette. Bochum gibt diese Saison 23 Millionen Euro für Spielergehälter aus. Das ist in etwa der Monatsetat der Bayern.